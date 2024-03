Trentino Alto-Adige e Marche regine della transizione ecologica: al festival Circonomia il rapporto sulle regioni

Immaginando la transizione ecologica come una maratona tra le regioni e le macro-regioni italiane, chi guida la corsa e chi arranca in fondo alla classifica in questa fase cruciale di avvicinamento agli obiettivi che l’Europa si è data per il 2030, a cominciare dai target di riduzione delle emissioni di gas serra, crescita delle energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza energetica? La risposta arriva da un Rapporto presentato a Fano in occasione di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica

Immaginando la transizione ecologica come una maratona tra le regioni e le macro-regioni italiane, chi guida la corsa e chi arranca in fondo alla classifica in questa fase cruciale di avvicinamento agli obiettivi che l’Europa si è data per il 2030, a cominciare dai target di riduzione delle emissioni di gas serra, crescita delle energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza energetica legati all’impegno per fronteggiare la crisi climatica?

La risposta arriva da un Rapporto presentato a Fano in occasione di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica promosso tra gli altri da Eprcomuniczione e Kyoto Club. Il Rapporto, curato da Duccio Bianchi fondatore dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia (il più antico eco-istituto italiano), propone un ranking che mette in classifica le regioni italiane sulla base di un set di 25 diversi indicatori green.

Questi in sintesi i dati che emergono dal Rapporto:

Trentino Alto Adige, Marche e, distanziate, Lombardia, Veneto e Toscana: sono queste, nell'ordine di classifica, le regioni italiane con le migliori prestazioni di sostenibilità ambientale.

Sette regioni – Trentino Alto Adige, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria – presentano un indice di circolarità superiore alla media nazionale. Con l'unica eccezione del Lazio, sono tutte regioni del Nord.

In fondo alla classifica vi sono tutte regioni meridionali: ultima la Puglia, preceduta da Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Calabria.

Dunque le regioni meridionali presentano un indice di sostenibilità ambientale sensibilmente più basso rispetto alle regioni del nord e anche del centro. Ciò evidenzia che livelli più bassi di pressione sulle risorse naturali in termini di consumo di materia e di energia – come sono nel Sud per effetto di un'economia più debole e dunque di minori consumi di materie prime – non rappresentano un vantaggio in termini ambientali. L'indice di sostenibilità, infatti, dipende da fattori di pressione ma anche da fattori di efficienza e di risposta, che al contrario dei primi tendenzialmente crescono al crescere delle performance di sviluppo economico: lo sviluppo economico di per sé non è "insostenibile", tutt'altro.

La macro-regione del Centro è l'unica che fa meglio della media nazionale in tutte e tre le categorie degli indicatori (impatto, efficienza, risposta).

Il "caso Marche". Le Marche, che pure sono una delle regioni più manifatturiere d'Italia e dunque con la presenza più rilevante di attività economiche che producendo beni fisici consumano più risorse e più energia rispetto alle attività economiche "terziarie", svettano in testa alla classifica, superate solo dal Trentino Alto Adige che vanta un'antica e consolidata "primazia" in fatto di attenzione all'ambiente. Il risultato delle Marche è migliore di quello medio dell'Italia in 20 indicatori su 25.

Subito alle spalle delle Marche, la classifica green stilata da Circonomia vede Lombardia e Veneto, regioni anch'esse con un elevato tasso manifatturiero del Pil: ciò rafforza la conclusione che sistemi economici a forte impronta manifatturiera, se caratterizzati da standard elevati di efficienza non sono necessariamente "divoratori" di energia e di materia

Presentando il Rapporto Circonomia, il direttore del Festival Roberto Della Seta ha commentato: “Dalla nostra ricerca esce un’immagine dell’Italia della transizione ecologica a chiaroscuri, con regioni all’avanguardia della conversione green e altre che arrancano. Serve uno scatto in avanti che coinvolga tutti i territori, solo così potremo essere al centro del green deal e che non solo è indispensabile per fronteggiare la crisi climatica ma è una grande occasione di innovazione tecnologica e competitività economica. Come mostrano tanti esempi concreti, ‘convertire’ all’ecologia produzioni e consumi non è soltanto necessario per l’ambiente: è anche utilissimo a rendere più moderna e competitiva l’economia, a creare lavoro, a migliorare la vita quotidiana delle persone”.