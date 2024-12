Veneto, la giunta regionale stanzia 6,6 milioni per chi usa il trasporto pubblico invece dell’auto

Lo rende noto l'assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin. Il bando è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietari o intestatari di autoveicoli o motoveicoli. Il beneficiario potrà essere anche un familiare, purché in possesso di patente B o superiore in corso di validità. "Il contributo che andiamo a riconoscere prevede un voucher di 200 euro o comunque fino alla cifra dell’abbonamento, se inferiore a 200 euro"

Su proposta dell’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, la Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera per finanziare l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale, stanziando quasi 6,6 milioni di euro. “Verranno in particolare finanziati gli abbonamenti ad autobus e tram – riferisce l’assessore -, urbani ed extraurbani, se integrati con gli urbani, riguardanti i Comuni capoluogo di Provincia”.

Il bando è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietari o intestatari di autoveicoli o motoveicoli. Il beneficiario potrà essere anche un familiare, purché in possesso di patente B o superiore in corso di validità. “Il contributo che andiamo a riconoscere – dettaglia Bottacin – prevede un voucher di 200 euro o comunque fino alla cifra dell’abbonamento, se inferiore a 200 euro”.



L’assegnazione avverrà sulla base di una procedura a sportello in cui le domande acquisite su una piattaforma informatica saranno valutate immediatamente in base all’ordine cronologico di presentazione; il contributo sarà assegnato fino a esaurimento dei fondi disponibili.

La presentazione delle richieste di contributo potrà avvenire tra il 25 febbraio e il 2 settembre 2025.



Tutti i dettagli del bando si potranno trovare sul BUR, in pubblicazione nei prossimi giorni. Per ogni informazione è comunque possibile contattare la Direzione Ambiente e Transizione ecologica al numero 041.2792186 o scrivere alla mail atmosfera@regione.veneto.it.