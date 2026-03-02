Al via dal 2 al 6 marzo gli European Ocean Days

Bruxelles ospita la terza edizione dell'iniziativa interamente dedicata al mare, al suo ecosistema, alla sua economia e al rapporto tra mare e terraferma. Ispirata dal Patto Europeo per l’Oceano, quest'edizione riunirà leader industriali, startup, investitori, decisori politici, scienziati, PMI, rappresentanti della pesca e dell’acquacoltura, comunità insulari e costiere, la comunità Mission Ocean and Waters e la società civile

Dal 2 al 6 marzo 2026 Bruxelles ospita la terza edizione degli European Ocean Days, una settimana interamente dedicata al mare, al suo ecosistema, alla sua economia e al rapporto tra mare e terraferma. L’evento propone una serie di sessioni dinamiche e interconnesse pensate per favorire il dialogo tra i partecipanti e “contribuire a una visione condivisa di prosperità, competitività, sicurezza e sostenibilità degli oceani europei“.

Ispirata dal Patto Europeo per l’Oceano – la strategia Ue con un investimento da 1 miliardo di euro volta a proteggere la vita marina, ripristinare gli ecosistemi e promuovere un’economia blu sostenibile – questa edizione riunirà leader industriali, startup, investitori, decisori politici, scienziati, PMI, rappresentanti della pesca e dell’acquacoltura, comunità insulari e costiere, la comunità Mission Ocean and Waters e la società civile, con un’attenzione particolare alle voci dei giovani.

I partecipanti prenderanno parte a consultazioni, panel, workshop ed eventi di comunità per condividere idee, discutere le sfide future, valorizzare soluzioni innovative e tracciare insieme azioni concrete. (Per consultare il programma clicca qui)

“Per noi europei l’oceano è fondamentale per il nostro stile di vita – ha detto Ursula Von der Leyen nel suo discorso di apertura della manifestazione – Ci nutre, ci fornisce energia rinnovabile per riscaldare le case, ci aiuta a proteggere la natura, il più grande pozzo di carbonio, e ci collega al resto del mondo. Allo stesso tempo, l’oceano è sottoposto a pressioni più forti che mai, dai cambiamenti climatici all’inquinamento alla pesca illegale. Ecco perché dobbiamo agire ora con rapidità e determinazione.

La base del nostro successo è la scienza. La scienza ci informa sullo stato del nostro oceano oggi e domani. Con dati marini accurati, possiamo comprendere meglio cosa accade nelle profondità marine e nelle sue vaste acque. Ci permettono di prevedere l’impatto dei cambiamenti climatici e di prepararci a eventi meteorologici estremi. Per tutti questi motivi, l’anno scorso, a Nizza, ho annunciato un’ambiziosa Iniziativa Europea per l’Osservazione degli Oceani. E oggi prende vita. La chiamiamo OceanEye: sarà la nostra finestra sull’oceano e la chiave per svelarne ancora di più i segreti.

Per tornare al mio primo punto, più informazioni abbiamo sull’oceano, meglio possiamo salvaguardare il suo vasto patrimonio naturale e proteggerci. Prendiamo ad esempio un incidente a Venezia di pochi anni fa: una delle città più belle d’Europa era a rischio di gravi inondazioni. Un’imponente marea ha risalito l’Adriatico e ha minacciato di distruggere la città. Ma grazie a una rete di sensori di dati, Venezia ha dispiegato le sue barriere anti-inondazione al momento giusto. La città e i suoi abitanti sono stati salvati. E per garantire questo tipo di protezione in tutto il mondo, abbiamo bisogno di più dati, da più posizioni.

Ora, lasciatemi iniziare con una buona notizia: abbiamo già una rete in funzione. Abbiamo sensori in tutto il mondo. Dai droni marini robotizzati agli alianti e persino sensori montati sulle tartarughe marine. Tutti questi dati vengono immessi in potenti computer per fornire informazioni in tempo reale. Questo non solo protegge dagli eventi meteorologici estremi, ma aiuta anche la nostra economia: prendete i nostri allevatori di molluschi dell’Atlantico, dalla Galizia all’Irlanda. La loro preoccupazione principale sono le fioriture algali, che possono distruggere un intero raccolto. Ora possiamo usare le immagini satellitari per prevedere una fioritura con settimane di anticipo, in modo che gli agricoltori possano proteggere i loro stock e il loro sostentamento. Ora passiamo alle cattive notizie: questo tipo di monitoraggio non è universalmente disponibile. Ci sono ancora lacune nel monitoraggio nelle nostre acque europee. E la rete globale è stata recentemente sottoposta a una pressione ancora maggiore. Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti. E con OceanEye vogliamo invertire la rotta. Vogliamo colmare le lacune e ampliare ulteriormente la rete globale in modo che OceanEye possa guidare una nuova ondata di osservazione a livello globale”.

