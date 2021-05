Città metropolitana di Torino: ‘La raccolta differenziata è più tua con la nuova web app’

“La tua differenziata”, la web app a disposizione di tutti i cittadini, è in rete in una versione completamente rinnovata. E’ facilmente raggiungibile da oggi, giovedi 6 maggio, direttamente all’indirizzo https://www.latuadifferenziata.it

Uno strumento facile da consultare da pc, tablet e smartphone, con nuove funzionalità per conoscere tutte le fasi della corretta gestione dei rifiuti, a partire dalla prevenzione fino alla raccolta differenziata, fase indispensabile per l’effettivo riciclo nell’ottica di un’economia circolare. Un progetto che ha coinvolto tutto il territorio metropolitano ed è stato premiato dal bando di comunicazione locale Anci-Conai 2020.

“Il mondo della raccolta differenziata e della prevenzione nella produzione dei rifiuti è in continua evoluzione – spiega la consigliera metropolitana all’Ambiente, Barbara Azzarà – ecco perché la Città metropolitana di Torino ha provveduto ad aggiornare il sitocon l’apporto di importanti modifiche per poter essere sempre più utile a tutti nell’impegno quotidiano per la tutela dell’ambiente e per informare in modo pratico e diretto sul sistema corretto di smaltire i rifiuti”. Un lavoro portato avanti dall’ente di area vasta in collaborazione con i consorzi Acse, Amiat, Cca, Ccs, Cidiu, Cisa, Covar 14 e Seta. L’allestimento della web app è a cura del Csi Piemonte.

Fra le novità il rinnovato dizionario integrato dove ricevere spunti per allungare la vita dei beni di uso quotidiano. Una guida sicura che ci orienta ad una gestione ottimale ed entra nel dettaglio su come dar nuova vita ad un oggetto ormai scartato oppure a come e dove poterlo gettare. Facciamo l’esempio di una normalissima tazza in ceramica: la nuova app ci ricorderà che si tratta di un oggetto facile da vendere ai mercatini dell’usato, che si può donare o essere riutilizzata come vasetto per piantine e fiori.

Una nuova mappa consente inoltre di visualizzare i punti “riduci e riusa”: un elenco di negozi, associazioni, bar e ristoranti e laboratori presso i quali è possibile acquistare prodotti senza imballaggi, far riparare oggetti e manufatti, donare oggetti dismessi e impegnarsi attivamente contro la lotta allo spreco alimentare.

La tua differenziata fornisce le indicazioni per un corretto conferimento nel cassonetto giusto, facilitato da una mappa interattiva oltre al calendario del servizio porta a porta nelle aree coperte dal servizio. Utili anche i riferimenti dei gestori che consentono ai cittadini di avere un contatto diretto per ogni segnalazione relativa al comune di appartenenza.

Dizionario integrato, calendari dei passaggi e i comunicati possono essere personalizzati sulla singola utenza e salvati sul proprio device.

“Covar14 – commenta il suo presidente Leonardo Di Crescenzo – è da sempre sinonimo di progetti e campagne per migliorare raccolta differenziata, riciclo e prevenzione. La nuova app, realizzata in sinergia con la Città Metropolitana, va in questa direzione: è uno strumento innovativo, pratico e utile, pensato per aiutare i nostri cittadini nella quotidiana gestione dei rifiuti.”

Per Christian Aimaro, Presidente di Amiat Gruppo Iren “iniziative come queste sono importanti perché forniscono un utile servizio al cittadino nella azione quotidiana di differenziazione del rifiuto e favoriscono la diffusione di una sensibilità ambientale che possa condurre alla realizzazione di una vera economia circolare come chiedono le politiche comunitarie e nazionali. Questa app si aggiunge a strumenti analoghi che Amiat già offre ai propri cittadini-utenti torinesi per diffondere buone pratiche e facilitare una corretta differenziazione dei rifiuti orientata sempre di più al riuso e alla riduzione in un’ottica di beneficio collettivo”.

“Grazie all’utilizzo della nuova web app – sostiene infine Roberto Gola presidente del C.d.A. del Consorzio Chierese per i Servizi – ci prefiggiamo di rendere più efficiente il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti, dando una spinta più “smart” al ciclo dei rifiuti per avvicinarci alle esigenze dei cittadini che saranno più facilitati nel consultare il calendario raccolta rifiuti, ricercare i punti di Riduci e Riusa e consultare il Dizionario dei rifiuti e le news del proprio territorio”.