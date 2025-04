Conferenza nazionale delle Green City il 6 giugno a Milano

Green City Network e GEDI Gruppo Editoriale organizzano il 6 giugno a Milano la Conferenza Nazionale delle Green City nell’ambito dal Green&Blue Festival 2025, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

L’appuntamento è dalle ore 9.30 alle ore 13.00: apre un dialogo tra Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Nino Tronchetti Provera, fondatore e managing partner di Ambienta, segue una discussione con sindaci e assessori di grandi città italiane e chiude una tavola rotonda con rappresentanti istituzionali quali Stefania Crotta, Direttore Generale del MASE e Paolo Arrigoni, Presidente del GSE.

Il Green&Blue Festival si svolge dal 5 al 7 giugno a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. “Ripartiamo da zero. I numeri per il futuro del pianeta” è il tema di questa quarta edizione. C’è, infatti, un solo modo per affrontare la crisi climatica: affidarsi alla scienza. Ogni appuntamento del Festival, dai palchi fino all’area espositiva, avrà un numero al centro. L’insieme dei numeri fotograferà l’attuale stato di salute della Terra, i suoi bisogni e le soluzioni percorribili.

Il programma delle tre giornate prevede incontri, dibattiti, interviste, ma anche seminari, laboratori interattivi per bambini, una mostra e show serali. Oltre 100 relatori si avvicenderanno nei vari momenti del Festival: scienziati, politici, decision maker, economisti, giornalisti, imprese, innovatori, attivisti, rappresentanti delle associazioni e della società civile. Se ne citano alcuni (in ordine alfabetico): Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale; Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service (C3S); Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR; Angelica De Vito, consulente per le Nazioni Unite sui migranti climatici; Enrico Giovannini, co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS); Elizabeth Kolbert, scrittrice, giornalista e premio Pulitzer 2015 per La sesta estinzione: una storia innaturale; Jessica McKenzie, associate editor al Bulletin of the Atomic Scientists (l’associazione che aggiorna ogni anno l’Orologio dell’Apocalisse, ossia i secondi che ci separano dalla fine del mondo in base a crisi climatica, rischio nucleare e tecnologie disruptive); Timothy Palmer, fisico-matematico alla University of Oxford, tra i pionieri e massimi esperti al mondo di climatologia e meteorologia; Bertrand Piccard, aviatore e psichiatra che ha compiuto il primo giro del mondo su un aereo a energia solare; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Fill Pill, stand-up comedian e divulgatore scientifico; Carlo Ratti, architetto, urbanista e docente al MIT di Boston; Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile; Anna Rosling Rönnlund, co-autrice di Factfulness, fondatrice di Trendalyzer e di Gapminder Foundation; Maria Siclari, direttrice dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Mark Thomson, direttore generale del CERN e professore di fisica delle particelle alla University of Cambridge; Mario Tozzi, geologo, scrittore e divulgatore scientifico; Nino Tronchetti Provera, fondatore e managing partner di Ambienta; John Vaillant, scrittore, giornalista e autore de L’Età del Fuoco; Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea; collegamento con gli scienziati italiani nella stazione Concordia del PNRA (Programma Nazionale di Ricerca in Antartide); performance del duo statunitense Matmos, una delle band più innovative dell’elettronica con un forte legame con il mondo naturale, e DJ set della musicista americana Laurel Halo.

Un grande evento aperto a tutti, sia ad addetti ai lavori del mondo della sostenibilità sia ad appassionati dei temi della scienza e dell’ambiente, per capire e approfondire ogni aspetto della sostenibilità ambientale.

Diretta streaming su greenandblue.it, repubblica.it e lastampa.it