Decarbonizzazione e transizione energetica, tappa a Genova per il Road Show GSE

Ha fatto tappa a Genova il Road Show del GSE – “Diamo energia al cambiamento” – organizzato per far conoscere i meccanismi incentivanti e diffondere la cultura della sostenibilità e della decarbonizzazione alla luce della transizione energetica, attraverso incontri specifici con le scuole, le pubbliche amministrazioni locali e le imprese.

L’eventoè iniziato alle 9:30, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Firpo-Buonarroti” di Genova, con i saluti di benvenuto di Annamaria Coniglio, Dirigente dell’istituto ospitante, di Alessandro Clavarino, Ufficio Scolastico Regionale – Dirigente Ufficio II e Ambito Territoriale di Genova, di Paolo Ripamonti, Assessore all’Energia Regione Liguria e con i video saluti di Simona Ferro, Assessore Sport, Cultura e Formazione Regione Liguria.

A seguire, il Presidente, Paolo Arrigoni, e i tecnici del GSE si sono confrontati con gli studenti presenti. Grazie a una sessione dedicata del format “La transizione energetica: GSE incontra le Scuole”, sono stati affrontati i temi della cultura della sostenibilità, degli impatti positivi della decarbonizzazione e dei benefici della condivisione dell’energia attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Alle 14:30, presso il Palazzo della Borsa Valori di Genova, Marco Bucci, Presidente della Regione Liguriaha dato inizio, con i saluti istituzionali, all’appuntamento “La transizione energetica: GSE incontra i Comuni, le Pubbliche Amministrazioni e le Partecipate Pubbliche”. Durante l’incontro, oltre a essere presentati i tanti strumenti che il GSE mette a disposizione degli enti locali, in particolare per l’edilizia pubblica, per la mobilità sostenibile e per le comunità energetiche, è stato anche conferito il Premio “VIVI – Territorio Vivibile”, riconoscimento dedicato ai comuni virtuosi che si sono contraddistinti nell’implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. Le Pubbliche amministrazioni locali premiate con la targa sono state: il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Bogliasco, il Comune di Sestri Levante, il Comune di Recco, il Comune di Ronco Scrivia. L’attestato di “Testimonial della transizione energetica” è stato invece conferito al Comune di Bargagli e al Comune di Moconesi.

Anche per questo appuntamento ligure è stato allestito uno Sportello Informativo dedicato alle CER attraverso il quale gli Account Manager Specializzati del GSE hanno dedicato incontri specifici per approfondire i temi legati alle Configurazioni di Autoconsumo e in particolare alle Comunità Energetiche.

“Nel 2024, la regione Liguria ha registrato una crescita significativa nel settore fotovoltaico, con un aumento del 19% nel numero di impianti rispetto alla fine del 2023, raggiungendo quota 20.415. Al 31 dicembre 2024, la potenza installata degli impianti liguri ha raggiunto una capacità complessiva di 231 MW, segnando un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. Inoltre, il GSE ha in assistenza 204 Pubbliche Amministrazioni, di cui 153 Comuni – ha dichiarato il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni. – l’obiettivo principale di questo viaggio divulgativo, è quello di instaurare un dialogo costruttivo con studenti, amministrazioni locali e imprese in tutta Italia per far conoscere le opportunità derivanti dai meccanismi incentivanti e dai servizi offerti dal GSE, soprattutto attraverso l’esempio di quelle amministrazioni che hanno già intrapreso un percorso concreto verso la decarbonizzazione dei consumi e dell’efficienza energetica ottenendo benefici tangibili per il territorio e per la collettività”.