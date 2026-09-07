Epr mobili, prorogato il termine della consultazione pubblica

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha prorogato dal 3 al 18 settembre la scadenza per inviare osservazioni allo schema di bozza di regolamento per l'istituzione del regime Epr per la filiera dei mobili e dei prodotti da arredo

È stato prorogato al prossimo 18 settembre il termine per inviare osservazioni allo schema di bozza di regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore (Epr) per la filiera dei mobili e dei prodotti da arredo. Il nuovo termine è stato individuato, rispetto all’iniziale scadenza del 3 settembre, in considerazione della rilevanza dei temi trattati.

Il provvedimento punta a rafforzare l’economia circolare nel settore dei mobili e dei prodotti da arredo, attribuendo ai produttori la responsabilità della gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato nazionale e promuovendo modelli di progettazione orientati alla circolarità tramite il regime Epr. Lo schema di bozza è raggiungibile a questo link.