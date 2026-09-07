Piccoli Raee, incontro di Erion Energy ed Erion Weee il 9 settembre

In vista della scadenza della nuova normativa europea del 25 settembre, Erion Energy ed Erion Weee organizzano un incontro online il 9 settembre per fare il punto sui piccoli Raee e sui rifiuti di pile e accumulatori. Un'occasione per approfondire i nuovi obblighi, le modalità di raccolta nei negozi e le responsabilità dei distributori

“Batterie e piccoli Raee nell’indifferenziato: può la tecnologia chiudere il gap della raccolta?”: in vista della scadenza della nuova normativa europea del 25 settembre, Erion Energy ed Erion Weee organizzano un incontro online mercoledì 9 settembre dalle ore 15 al Museo nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per fare il punto sui piccoli Raee e sui rifiuti di pile e accumulatori. Un’occasione per approfondire i nuovi obblighi, le modalità di raccolta nei negozi e le responsabilità dei distributori.

Programma – @Erion Energy, Erion Weee

Durante l’incontro saranno presentati i risultati dello studio “Soluzioni per la rimozione di batterie e piccoli Raee dai rifiuti indifferenziati: tecnologie, costi e driver”, realizzato da Erion in collaborazione con il Politecnico di Milano e dedicato alle soluzioni innovative da applicare negli impianti di trattamento per intercettare rifiuti di batterie e piccoli Raee che oggi finiscono nel rifiuto indifferenziato. Seguiranno un intervento a cura di Emilio Cozzi e un aperitivo di Networking. Per partecipare è necessario compilare il form dedicato.