Il 18 marzo è la Giornata Mondiale del Riciclo

Torna anche nel 2023 il Global Recycling Day, l’appuntamento dedicato ad una pratica fondamentale dell’economia circolare. Istituita nel 2018 dalla fondazione Global Recycling Foundation, la Giornata Mondiale del Riciclo o il è una giornata simbolica per “riconoscere e celebrare l’importanza del riciclaggio nel preservare le nostre preziose risorse primarie e garantire il futuro del pianeta”.

L’obiettivo è anche quello di condividere pratiche utili per la riduzione delle emissioni di CO2 che derivano dalle nuove produzioni.

“Ogni anno la Terra produce miliardi di tonnellate di risorse naturali e ad un certo punto, in un futuro non troppo lontano, si esauriranno. Ecco perché dobbiamo ripensare a ciò che buttiamo via, vedendo non rifiuti, ma opportunità. Il riciclaggio è una parte fondamentale dell’economia circolare, che contribuisce a proteggere le nostre risorse naturali. Ogni anno la “Settima risorsa” (materiali riciclabili) consente di risparmiare oltre 700 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 e si prevede che questo aumenterà fino a 1 miliardo di tonnellate entro il 2030. Non c’è dubbio che il riciclaggio sia in prima linea nella guerra per salvare il futuro del nostro pianeta e umanità”.

Per la Global Recycling Fundation questa giornata ha quindi una funzione duplice. Da un lato vuole sottolineare ai leader mondiali che il tema del riciclaggio va pensato come un problema globale urgente da affrontare con un approccio comune e integrato. Dall’altro vuole chiedere alle persone di tutto il mondo di pensare ai rifiuti come risorse, a dei beni che ci circondano: “Fino a quando non accadrà non saremo in grado di assegnare ai beni riciclati il vero valore che meritano”.

“L’ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato e ora stiamo affrontando un’emergenza climatica di proporzioni senza precedenti. Questo colpisce l’umanità determinando un aumento della povertà, delle migrazioni, delle perdite di posti di lavoro e di montagne di rifiuti. Abbiamo il potere di apportare cambiamenti duraturi per combattere questo problema e, con il riconoscimento del riciclaggio negli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite, stiamo già vedendo molti individui, governi e organizzazioni intraprendere azioni dirette per sostenere l’agenda verde globale”.