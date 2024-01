Roma, raccolte 160 tonnellate di ingombranti nei municipi dispari con ‘Ama il Tuo Quartiere’

In una nota la municipalizzata AMA ha fatto sapere che durante la prima giornata del 2024 della campagna AMA il Tuo Quartiere sono state raccolte circa 160 tonnellate di rifiuti ingombranti in 8 municipi dispari di Roma. "I materiali raccolti - ha dichiarato AMA - verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. In alcune postazioni, poi, gli utenti, grazie alla presenza dei “volontari dei riuso”, hanno potuto consegnare anche vecchie biciclette o parti di esse alle associazioni Ciclonauti"