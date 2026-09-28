Keep Clean and Run 2026, al via la 12esima edizione

Partita da Benevento la 12esima edizione del plogging più lungo del mondo. Roberto Cavallo ha lasciato la Rocca dei Rettori per la prima tappa: 58 chilometri attraverso l'Appennino Sannita fino a Celle San Vito tra raccolta rifiuti, scuole, amministrazioni e cittadini. L'iniziativa attraverserà 30 comuni di tre regioni (Campania, Puglia e Basilicata) lungo sei giornate

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Redazione
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Keep Clean and Run

È partita il 28 settembre dalla Rocca dei Rettori di Benevento la 12esima edizione di Keep Clean and Run, l’evento simbolo del plogging in Italia e nel mondo ideato dall’ecorunner Roberto Cavallo. Da oggi e per sei tappe Cavallo percorrerà il tragitto da Benevento a Bari, lungo la Via Francigena del Sud e il Cammino Materano, raccogliendo i rifiuti incontrati lungo il percorso e coinvolgendo le comunità locali. Il plogging è infatti un’attività sportiva eco-friendly che unisce la corsa o la camminata alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo il percorso.

La prima tappa di 58 chilometri si conclude a Celle San Vito, primo comune pugliese toccato dalla corsa. Una giornata che, come da tradizione del Keep Clean and Run, alterna la corsa alle attività di sensibilizzazione e agli incontri con amministrazioni, scuole e associazioni del territorio.

La partenza da Benevento è stata accompagnata dall’incontro con l’amministrazione comunale, rappresentata dal delegato allo Sport Vincenzo Lauro e dagli ingegneri Rosa Francesca e Alessandro Gisoldi di Asia. A dare il via alla tappa oltre 300 ragazzi delle scuole Federico Torre e Bosco Lucarelli, del Convitto nazionale Pietro Giannone e dell’Ic Giovanni Pascoli.

Cavallo, accompagnato da alcuni co-runner, proseguirà verso lo stabilimento Pasta Rummo e attraverserà il territorio di Paduli. Il percorso toccherà poi Sant’Arcangelo Trimonte, Buonalbergo, Casalbore, Montecalvo Irpino, Ariano Irpino, Greci, Castelfranco in Miscano e Faeto, fino all’arrivo a Celle San Vito. A Buonalbergo è previsto l’incontro con la delegazione delle scuole dell’Istituto comprensivo O. Fragnito, mentre a Celle San Vito sarà affiancato da associazioni e cittadini negli ultimi 5 chilometri della tappa, prima dell’arrivo in Municipio e della consegna della bandiera ufficiale al Comune.

Il percorso complessivo di Keep Clean and Run

Questa prima tappa apre un percorso complessivo che attraverserà 30 comuni di tre regioni – Campania, Puglia e Basilicata – lungo sei giornate, unendo per la prima volta due cammini simbolo del Sud Italia: le prime tre tappe lungo la Via Francigena del Sud e le successive tre sul Cammino materano.

Dopo Benevento, il percorso proseguirà da Celle San Vito a Ordona, per poi raggiungere Melfi attraverso la Riserva naturale regionale del Fiume Ofanto. Dall’1 ottobre Keep Clean and Run entrerà nel Cammino Materano, con le tappe Matera-Gravina di Puglia, Gravina di Puglia-Cassano delle Murge e infine Cassano delle Murge-Bari, dove si concluderà il 3 ottobre. Qui sono disponibili tutte le locandine delle tappe.

Non solo corsa: un movimento collettivo

Roberto Cavallo, ambasciatore del Patto europeo per il Clima, non si limita a percorrere il tragitto: ogni tappa prevede soste e momenti di incontro con amministrazioni comunali, scuole, associazioni sportive e ambientali e cittadini. Sono le comunità locali, insieme alle scuole, a essere protagoniste dell’iniziativa, partecipando alle azioni di pulizia organizzate nei territori o affiancando Roberto nella corsa e nella raccolta dei rifiuti: trasformando il gesto individuale in un’esperienza collettiva di cura dell’ambiente.

Il valore dell’iniziativa è racchiuso nelle parole di don Pino De Masi, pronunciate a Polistena (RC) nel 2017 davanti ai ragazzi delle scuole: “Un territorio curato e pulito è in pace, uno sporco è in guerra”. È da questo principio che nasce il valore “for peace” del Keep Clean and Run: la pace come condizione che passa anche dalla cura e dal rispetto per ciò che ci circonda.

Keep Clean and Run nasce nell’ambito e come lancio della campagna di sensibilizzazione Let’s Clean Up Europe, cui tutti i cittadini europei possono aderire iscrivendo la propria azione di pulizia o di plogging. L’iniziativa ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, delle Regioni Campania, Basilicata e Puglia, dell’associazione Vie Francigene e dei Comuni di tappa attraversati.

Main sponsor è Ricrea, gold sponsor Dentis Recycling Italy, partner a sostegno delle tappe Conoe, Kinder Joy of Moving, Assoambiente, Utilitalia e Cosp Tecno Service. Official Mapping Partner è Wikiloc, partner tecnici CamelBak, Morato Pane e Montecolino. Media Partner dell’iniziativa sono Envi.info e CoralloTv.

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