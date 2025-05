La due giorni a Torino di Lima Junior, presidente dell’Alleanza Mondiale dei Waste Pickers

Dal Brasile all'Italia per una due giorni nel cuore della Torino dei waste pickers, a vedere e conoscere le attività di recupero e rimessa in circolo di beni ancora buoni. Il protagonista è stato Severino Lima Junior, presidente dell'Alleanza Mondiale dei Waste Pickers (IAWP), che venerdì 2 e sabato 3 maggio ha incontrato il portavoce di rete ONU, Alessandro Stillo, collaboratore di Eco dalle Città, il presidente di ViviBalon, Salvatore Planeta, e la vicepresidente Cristina Grosso

Il waste picking nel mondo ha pratiche differenti. A Torino, oltre ad un luogo storico come il Balon e la più recente area di Libero Scambio di Via Carcano, dediti sopratutto al riuso, da qualche anno sono diventate stabili anche le attività di recupero di ortofrutta nei mercati della città, realizzate dagli Ecomori dell’associazione Eco dalle Città. E’ stata soprattutto quest’ultima attività a suscitare il maggior entusiasmo in Lima Junior, che non ha solo partecipato venerdì al recupero e alla redistribuzione gratuita di frutta e verdura al mercato di Porta Palazzo, ma anche alla preparazione della Cucina Ecomora con il cuoco Buba, dove ogni giorno vengono preparati piatti caldi e freddi donati a diverse realtà solidali torinesi.

Ecco alcune foto della due giorni: