Lombardia, la raccolta differenziata arriva al 74,4%

Secondo i nuovi dati ufficiali della Relazione sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani curata da ARPA Lombardia, la raccolta differenziata sul territorio regionale nel 2024 ha raggiunto la quota record del 74,4%, segnando un netto passo avanti rispetto al 73,8% dell’anno precedente

Secondo i nuovi dati ufficiali della Relazione sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani curata da Arpa Lombardia, la raccolta differenziata sul territorio regionale nel 2024 ha raggiunto la quota record del 74,4%, segnando un netto passo avanti rispetto al 73,8% dell’anno precedente.

Un traguardo che emerge dai dati validati riguarda l’indice di effettivo riciclaggio dei rifiuti urbani, che ammonta al 55,9%, in aumento rispetto al 54,9% dell’anno precedente. Con questo risultato, la regione supera l’obiettivo UE del 55% fissato per il 2025, raggiungendo i target europei di riciclo con un anno di anticipo. L’86,5% dei rifiuti prodotti viene recuperato come materia o energia, riducendo quasi a zero (0,002%) il ricorso alla discarica per i rifiuti urbani indifferenziati.

I numeri del report fotografano una crescita diffusa e costante. Nel corso dell’ultimo anno, la raccolta differenziata è aumentata di oltre 134.000 tonnellate (+3,8%), con performance d’eccellenza in comparti strategici: la plastica ha registrato un balzo del +15,8% (arrivando a 27,5 kg per abitante), i tessili sono cresciuti dell’11% e i rifiuti da apparecchiature elettriche (RAEE) del 7%. Un segnale inequivocabile di come il sistema lombardo stia andando con decisione verso la completa economia circolare.

A questo link i dati sulla raccolta differenziata suddivisi per provincia