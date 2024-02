Lunedì 12 febbraio sciopero dei ferrovieri, ecco i treni garantiti

Lo stop di 8 ore, dalle 9 alle 17, riguarda tutte le imprese del settore: non solo Gruppo Fs, Trenitalia, ma anche Trenord, Sad e Trentino Trasporti, Trenitalia Tper (in Emilia) e infine Italo. Scioperano i lavoratori del trasporto passeggeri, del trasporto merci e gli addetti alla manutenzione come agli impianti fissi. I sindacati di base sostengono, attraverso lo sciopero, le loro richieste in vista del rinnovo del contratto nazionale del settore