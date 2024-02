Piemonte, eventi pre-G7: Il MASE organizza la Planet Week. Al via la manifestazione d’interesse

Per anticipare l'appuntamento del G7 Clima, Ambiente ed Energia, il MASE ha avviato una manifestazione d'interesse per realizzare la Planet Week: "La settimana di eventi che si terrà dal 20 al 28 aprile durante la quale verranno organizzate iniziative in città e nella Regione, promuovendo le esperienze italiane rivolte allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale e alla lotta contro il cambiamento climatico. Verranno valutate le proposte caratterizzate dalle migliori pratiche “green”, da un approccio sostenibile in tutte le fasi dell’evento, senza il ricorso a plastiche mono-uso e prevedendo il recupero del cibo non consumato"