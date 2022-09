Milano Green week 2022: torna l’evento diffuso dedicato ad ecologia e verde urbano

Al via dal 30 settembre al 2 ottobre la “Milano Green week”, l’evento dedicato all’ecologia e al verde urbano che, dopo gli anni della pandemia, torna con un ricco palinsesto che propone 270 eventi gratuiti diffusi in tutta la città tra aperture straordinarie, incontri, talk, mostre, presentazioni, visite guidate, escursioni, laboratori, giochi. Un’altra occasione per comprendere a pieno l’importanza dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse e la necessità di attuare stili di vita più sostenibili. Un fitto calendario reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione di Associazioni, Comitati, Social Street, Università, Municipi, Biblioteche, Istituti di ricerca, Cooperative, Aziende, soggetti pubblici e privati attivi sul territorio che hanno collaborato con il Comune e messo in campo tutta la loro creatività.

Tante le iniziative in programma a partire da quelle realizzate da MM presso la suggestiva Centrale dell’acqua di Piazza Diocleziano. La mostra “Lessico e nuvole”, realizzata in collaborazione con l’Università di Torino, è dedicata al linguaggio, alla comunicazione e alla percezione della crisi climatica. L’incontro “Passaggi sull’acqua” sarà occasione per parlare di siccità, bombe d’acqua, sbalzi climatici e uso sostenibile delle risorse. Proposta anche un’escursione a piedi che dal Parco della Vettabbia arriva al Depuratore di Nosedo e che condurrà i partecipanti alla scoperta di un vero e proprio bird watching urbano guidati dal personale della LIPU.

L’aula magna del Museo di Storia naturale ospiterà, nel primo pomeriggio del 30 settembre il convegno “Clever cities, risparmiare con la natura”, in cui si presenterà il progetto europeo H2020 che sperimenta le infrastrutture verdi e le soluzioni naturalistiche innovative. Sempre nel pomeriggio del 30 settembre, alla Casa dei diritti, a cura dell’associazione Thara Rothas, si parlerà di connessioni tra diritti ambientali ed equità sociale: “Green humanity” metterà a confronto le tante esperienze milanesi e non solo. Per chi invece vuol rimanere a contatto della natura, ERSAF Lombardia accompagnerà i cittadini in una passeggiata lungo il fiume Lambro, a scoprire i progetti in corso sull’unico fiume della città. Nel tardo pomeriggio, partendo da Cascina Nascosta, si potrà visitare il Parco Sempione alla scoperta degli alberi storici monumentali, accompagnati da letture scientifiche e letterarie sul tema.

In zona Porta Romana, la Cascina Cuccagna sarà il luogo d’incontro per imprese, istituzioni, associazioni e cittadini. Venerdì 30, alle ore 17 avverrà il lancio dell’“Alleanza per il clima”, il patto di collaborazione tra le imprese e la città per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e miglioramento della qualità dell’aria. Sabato 1° ottobre alle ore 10 si terrà la presentazione de “Il Piano Aria e clima della città” con il supporto del Comitato tecnico scientifico. A seguire, la presentazione dell’Assemblea dei cittadini per il clima, organismo di partecipazione civica strutturato per accompagnare l’implementazione del Piano Aria e clima. Contemporaneamente verrà inaugurato “Lo sportello Aiuto energia”, un nuovo servizio pilota del Comune di Milano per la consulenza sulla cultura del risparmio energetico e per il contrasto alla povertà energetica. Lo spazio dedicato rimarrà aperto alle visite durante tutta la giornata.

Alle ore 16 un omaggio al ricordo di Antonio Cederna, scrittore e politico, faro dell’ambientalismo italiano e ispiratore per tanti amanti delle bellezze artistiche e naturali dell’Italia, con la presentazione dell’antologia dei suoi scritticurata da Andrea Costa e Sauro Turroni. Alle 17 con l’iniziativa “Green books”, in collaborazione con la rete delle biblioteche milanesi, cittadini e lettori volontari condivideranno letture ad alta voce sul tema ambientale e di ispirazione per un futuro ecologico. Contemporaneamente, si potrà seguire “Resilienza urbana: dialogo tra progetti europei sulle sfide del cambiamento climatico”, una Tavola rotonda e un dialogo interattivo con la cittadinanza sui Progetti europei della Direzione Resilienza urbana, per la strategia cittadina alla resilienza e lotta al cambiamento climatico a Milano. Seguirà, sempre a cura della Direzione Resilienza urbana, la presentazione di “Climate campaigners”, l’app che sfida a cambiare le piccole abitudini quotidiane. Durante tutta la giornata sarà disponibile un info point su tutte le attività di “Milano Cambia aria”, iniziativa del Comune di Milano che promuove la partecipazione sui temi ambientali e della decarbonizzazione.

Spazio anche alla cultura del riciclo grazie ad AMSA che presenterà “Unwanted furniture”, la mostra catalogo realizzata in collaborazione con Opendot per sensibilizzare il pubblico al riutilizzo degli oggetti d’arredo estendendone così il ciclo di vita e favorendo nel contempo la riduzione di rifiuti in un modello di economia sempre più circolare. Negli stessi giorni sempre AMSA distribuirà gratuitamente ai cittadini compost biologico prodotto da A2a Ambiente, in cinque punti della città.

Anche San Vittore, la casa circondariale cittadina, riapre le sue porte alla Green week consentendo ai milanesi di scoprire il “Giardino condiviso” custodito al suo interno oltre a quello storico e affascinante del reparto femminile. Immancabile la partecipazione del Museo botanico Aurelia Josz con visite guidate, attività ludiche per bambini, installazioni artistiche a cura degli studenti dell’Accademia di Brera, reading e incontri sul mondo vegetale e animale per un viaggio insolito alla scoperta della biodiversità urbana.

Molte anche le iniziative proposte dalle associazioni di cittadini attive sul territorio come We are urban (WAU), che lungo il camminamento esterno della Stazione Garibaldi, insieme allo street artist Vincenzo Magno, in arte Vim, realizzerà un murale ispirato al tema della mobilità sostenibile capace, grazie alle vernici utilizzate, di trasformare in sostanze inerti elementi nocivi presenti nell’aria come ossidi di azoto e ossidi di zolfo.

Presente anche il FAI che per l’occasione aprirà al pubblico “Un ambiente per l’ambiente”, il nuovo spazio multimediale narrativo a Villa Necchi Campiglio, dedicato al racconto immersivo di Milano città d’acqua. Un modo per promuovere la cultura dell’ambiente e della sostenibilità e per scoprire la storia della città a partire da una risorsa fondamentale, l’acqua. Un’altra dimora storica cittadina, Villa Lonati, accoglierà, grazie al progetto “Comunemente Verde”, una mostra dedicata al percorso evolutivo delle piante; oltre a visite guidate alle serre del giardino per scoprire curiosità, utilizzi e falsi miti del mondo vegetale e altre iniziative per migliorare la conoscenza botanica e orticola.

ForestaMi proporrà, al Parco Nord, la mostra “Dentro le foreste”, un percorso interattivo tra le foreste del mondo per comprendere l’importanza e la necessità della loro tutela. Alla Triennale un incontro tra imprese, istituzioni e amministrazioni locali sui benefici della forestazione urbana. Per i bambini diverse proposte anche da MuBa, il museo dei bambini di Milano alla Rotonda della Besana e alla BAM all’Isola: workshop e attività, mostre e giochi per scoprire e imparare a conoscere e rispettare la natura.

Da non dimenticare le numerose iniziative proposte dai nove municipi cittadini che si sono attivati insieme alle associazioni presenti sul territorio per offrire, nei tre giorni della Green week, differenti occasioni di incontro e confronto volte alla valorizzazione del verde urbano e alla tutela ambientale. Lo stesso dicasi per le biblioteche comunali, che hanno risposto con entusiasmo, aprendo i propri spazi a grandi e piccini per giochi, letture, passeggiate guidate, audiovisivi e tanto altro ancora.

Il calendario completo del Forum e di tutti gli appuntamenti proposti dalla Milano Green week 2022 è consultabile sul sito della Milano Green week. Attiva anche una campagna affissioni per la città.

La partecipazione ai convegni darà diritto ai crediti formativi professionali in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori e paesaggisti, l’Ordine dei giornalisti, l’Ordine degli agronomi e tecnici forestali.