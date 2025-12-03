Entro il 2030 la produzione di bioplastiche raddoppierà

Continua l'espansione globale della produzione di materie plastiche a base biologica e il loro ruolo crescente nella transizione verso un'economia circolare sostenibile. A dirlo è European Bioplastics (EUBP) nel suo annuale rapporto sullo sviluppo del mercato delle bioplastiche presentato all'EBC25 di Berlino

Continua l’espansione globale della produzione di materie plastiche a base biologica e il loro ruolo crescente nella transizione verso un’economia circolare sostenibile. A dirlo è European Bioplastics (EUBP) nel suo annuale rapporto sullo sviluppo del mercato presentato all’EBC25 di Berlino.

Secondo il report, si prevede che la capacità di produzione globale di bioplastiche raddoppierà entro il 2030, passando da 2,31 milioni di tonnellate a circa 4,69 milioni di tonnellate. Le bioplastiche rappresentano attualmente circa lo 0,5% dei 431 milioni di tonnellate di plastica prodotte in tutto il mondo ogni anno. L’aumento riflette sia l’aumento della domanda del mercato che l’innovazione in corso nelle prestazioni e nelle applicazioni dei materiali.

“Il costante aumento della produzione di materie plastiche a base biologica evidenzia il ruolo del nostro settore nel sostenere un’economia circolare più sostenibile – ha affermato von Pogrell – Con la crescente attenzione del consumatore e della regolamentazione sui materiali a basso impatto, le bioplastiche sono posizionate per espandersi in diversi settori e contribuire all’evoluzione della bioeconomia europea”.

Le alternative bioplastiche sono ora disponibili per quasi tutte le materie plastiche e le applicazioni convenzionali. Il rapporto mostra che a causa di un forte sviluppo globale di polimeri bio-based e biodegradabili, come il poliidrossialcanoato (PHA) e l’acido polilattico (PLA), il polipropilene (bioPP) e una crescita costante del polietilene (bioPE), le capacità di produzione continueranno ad aumentare in modo significativo entro i prossimi 5 anni.

In Europa (EU27+3), la crescita si concentra in particolare nelle capacità aggiuntive per bioPP, bioPE e PHA, sottolineando l’attenzione strategica della regione sul ridimensionamento delle tecnologie chiave.

Le bioplastiche continuano a diversificarsi tra i settori, tra cui imballaggi, tessuti e fibre, beni di consumo, automobilistico e agricoltura. Nel 2025, l’imballaggio rimane il più grande segmento di mercato, rappresentando il 41,3% (0,95 milioni di tonnellate) delle capacità globali di produzione di bioplastiche – una leggera diminuzione della quota rispetto al 2024. Il segmento automobilistico e dei trasporti continua a crescere e ora raggiunge 0,24 milioni di tonnellate, rappresentando il 10,3% delle applicazioni.

Il rapporto confronta anche la capacità produttiva con la produzione effettiva. Nel 2025, l’industria globale delle bioplastiche ha operato con un tasso di utilizzo medio del 72%, producendo 1,67 milioni di tonnellate su una capacità produttiva totale di 2,31 milioni di tonnellate. I livelli di utilizzo variano in modo significativo a seconda del polimero, che vanno dal 28% al 100%, a seconda della maturità tecnologica e dello sviluppo del mercato. In Europa, il tasso di utilizzo è leggermente più alto al 73%.

“La prossima fase della crescita del mercato delle bioplastiche dipenderà da politiche chiare e stabili che incoraggino l’innovazione e gli investimenti”, ha detto von Pogrell. “Con la rinnovata agenda della bioeconomia dell’Europa che ora riconosce esplicitamente le bioplastiche, una regolamentazione coerente sarà la chiave per sbloccare pienamente il loro potenziale in tutti i settori”.

L’aggiornamento dei dati di mercato 2025 è stato compilato in collaborazione con gli esperti di mercato del nova-Institute (Hürth, Germania).

Scarica il pdf qui