Transizione energetica. Nel Lazio, il nuovo bando rivolto ai Comuni per l’installazione di colonnine elettriche

Fino al 31 ottobre, i Comuni del Lazio, esclusa Roma Capitale, possono presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione Lazio. Con un fondo complessivo di un milione di euro, l'iniziativa mira a finanziare l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, incentivando così la transizione energetica e il miglioramento della qualità dell'aria. La somma massima concedibile varia in base alla popolazione del comune richiedente, con l'obiettivo di garantire una distribuzione equa delle risorse su tutto il territorio regionale

“Parliamo di un importante passo avanti per quel che riguarda le nostre politiche ambientali, uno strumento reale che consente ai comuni medi e piccoli del Lazio di realizzare infrastrutture di ricarica elettrica, favorendo così l’incremento di mezzi non inquinanti”, dichiara l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica, allo Sport e Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo.

“La quota complessiva messa a disposizione verrà suddivisa in cinque parti uguali, una per ogni provincia di appartenenza, allo scopo di offrire una equa ripartizione del contributo su tutto il territorio regionale. La somma massima concedibile, che potrà coprire il totale delle spese sostenute, è stabilita in relazione alla popolazione residente di ciascun comune: si va dai 60mila euro per chi supera i 35mila abitanti, ai 20mila euro per i centri fino a 10mila persone”, spiega una nota della Regione Lazio.

“Invito tutte le amministrazioni comunali ad attivarsi subito per cogliere questa importante occasione di offrire un servizio utile alla cittadinanza che contribuirà a favorire quel processo verso la transizione energetica e il miglioramento della qualità dell’aria che tutti dobbiamo compiere”, conclude l’assessore Palazzo.