Vivilibron Campidoglio è tornato! Al via una serie di appuntamenti imperdibili dedicati al mondo dei libri salvati e non solo

Vivilibrôn Campidoglio (arrivato ormai alla 5ˆedizione) valorizza la cultura e le buone pratiche di economia circolare di prossimità, sostenibilità e animazione territoriale, attraverso il recupero e ridistribuzione gratuita di libri usati salvati dal macero, da cantine impervie, da destinazione incerte. Vivilibrôn è un omaggio a cielo aperto ai libri e alla letteratura, vettori di storie e comunità, organizzato da una rete di realtà di Borgo Campidoglio, dagli abitanti e dalle abitanti del quartiere. Un piccolo esempio di buone pratiche dal basso e relazionalità resistente.

Vivilibrôn Campidoglio nasce nel 2021, quando le associazioni Les Petites Madeleines APS, Ecoborgo Campidoglio APS e Associazione dei sardi in Torino “A. Gramsci” (tutte attive in Borgo Campidoglio a Torino) prendono parte alle azioni di recupero alimentare e ridistribuzione di cibo invenduto del vicino Mercato di Corso Svizzera all’interno del progetto Salvacibo Campidoglio di Eco dalle Città, iniziativa di solidarietà di prossimità e lotta allo spreco alimentare. Per contrastare l’isolamento e la solitudine imposte dalla pandemia la rete, insieme alla comunità di abitanti, organizzano un passaparola tra vicinato e canali social per recuperare libri usati e ridare loro nuova vita. Da allora, l’ultimo sabato di ogni mese, le vie del Borgo si animano con lunghe tavolate cariche di libri (ormai più di 5000 volumi recuperati e scambiati!) liberamente a disposizione, uno spazio libero e aperto al territorio dove proporre interventi e idee o stare semplicemente in compagnia. Lo slogan che riassume la filosofia di Vivilibrôn è “I libri si possono portare, prendere, solo portare, solo prendere”.

Durante Vivilibrôn si trattano inoltre pratiche e temi della contemporaneità con linguaggi e interventi inclusivi, immediati e adatti ad un pubblico eterogeneo, veicolati con semplicità e rispetto: incontri letterari, laboratori artistici, mostre, merende, musica e raccolta fondi per piccole associazioni. Grande attenzione è dedicata ai bambini e alle bambine, con laboratori artistici a cura di casadarT&cresciani e lettura di fiabe.

Ospite fisso a tratti silenzioso e a tratti chiassoso è il Progetto COSO – Comunità Organizzata Scambio Oggetti ( www.progettocoso.org ) che da maggio si unirà alle già strapiene cassette di libri con il suo carico di oggetti pronti per essere barattati durante gli ormai celebri swap party di COSO.

SABATO 23 MARZO 2024 / h 15-18

Indovina chi viene a merenda? Progetto “Svoltiamo pagina” con Paola Alessandri (Associazione Au.di.do). Catalogare i libri come opportunità di messa in gioco: laboratorio e racconto degli utenti dell’Associazione Au.di.do che si occupa di adulti con disabilità.

Mostra Fotografica della giovanissima A.B per valorizzare nuovi sguardi sul nostro reale (in collaborazione con Stranaidea)

Colonna sonora Musica di Carbotti/Balluari Duo

Immancabile… Laboratorio dedicato ai bambini e alle bambine a cura di Casadar&Cresciani

SABATO 20 APRILE 2024 / h 15-18

Merenda condivisa

Indovina chi viene a merenda? Laboratorio partecipato per la costruzione di un grande striscione dedicato al 25 aprile. Adatto a tutti/e (a cura di CCA Commissione Cultura Alternativa in collaborazione con ANPI Sezione Locale Martiri del Martinetto, le realtà e le/gli abitanti del Borgo)

Colonna sonora Musica tutta dedicata alla resistenza e al lavoro con il duo “Le Villanelle”

SABATO 25 MAGGIO 2024 / h 15-18

Merenda condivisa

Indovina chi viene a merenda? Giornata dedicata al Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS.

COSO SWAP PARTY! Festoso scambio di oggetti e talee del progettocoso.org

Immancabile… Laboratorio dedicato ai bambini e alle bambine a cura di Casadar&Cresciani

Vivilibrôn Campidoglio è un progetto di Les Petites Madeleines APS, Ecoborgo Campidoglio APS, Eco dalle Città, Associazione dei sardi in Torino “A. Gramsci”, con il contributo di Circoscrizione 4 della Città di Torino.