Sono undici i nomi che fanno parte della giuria per la prima edizione della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, il bando per i giornalisti italiani promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi che premierà un servizio radio-televisivo e un articolo con riciclo, sostenibilità e transizione ecologica come temi principali. Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, premiazioni ad Ecomondo 2022

A rappresentare la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il senatore Giuseppe Moles, sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria.

L’Ordine dei giornalisti, che patrocina il Bando insieme al Ministero della transizione ecologica, ha in giuria il suo presidente nazionale Carlo Bartoli. Con lui anche Elisabeth Anna Mair, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol; Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia e vice direttore TgR RAI; e Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia e vice capo servizio La Repubblica Bari.

In giuria anche altri quattro direttori e vice direttori alla guida di testate di primo piano nel panorama giornalistico italiano: Sara Sozzani Maino, educational & scouting initiatives advisor Vogue Italia; Alessandro Marenzi, vice direttore Sky TG24; Luca Sofri, direttore IlPost.it; Andrea Vianello, direttore generale Giornale Radio RAI e Radio 1.

A valutare le candidature c’è anche Elisabetta Vitali, responsabile comunicazione corporate di Italian Exhibition Group, il player fieristico che organizza Ecomondo, main partner del premio.

Con loro Alessandro Bizzotto, responsabile delle relazioni con la stampa e i media di CONAI.

«Sono personalmente molto felice di avere in giuria nomi di primissimo piano del mondo del giornalismo in Italia» commenta il presidente CONAI Luca Ruini. «Ho sostenuto la nascita di questo nuovo premio seguendolo in tutte le sue fasi: il Consorzio crede da sempre nella necessità di supportare i giovani che lavorano per far muovere l’economia circolare, che la promuovono e che la raccontano. Ringrazio tutti i giurati per aver accettato. Non vedo l’ora di scoprire chi sceglieranno di premiare».

La call-to-action è stata aperta a tutte le produzioni giornalistiche apparse tra il 22 aprile 2021 e il 21 aprile 2022. A fare da spartiacque è la Giornata Mondiale della Terra che si celebra ogni anno il 22 aprile.

Il premio sarà la nuova statuetta ideata da CONAI in occasione dei suoi venticinque anni, che si celebrano nel 2022: una Fenice a sette code che spiega le ali, simbolo di rinascita anche per i materiali di imballaggio. Progettata da un gruppo di studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano, è realizzata in una lega metallica sottoposta a processo galvanico e poggia su una base in pietra lavica.

La cerimonia di premiazione è in programma a Rimini in occasione di Ecomondo 2022.