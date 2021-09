Giacomo Negri (Milano in Comune)

Perché sono candidato. Sono candidato per il consiglio comunale con Milano in Comune perché, se da una parte penso che in questi ultimi dieci anni la nostra città abbia fatto notevoli passi in avanti, dall’altra sono convinto che questo processo di crescita abbia lasciato indietro moltissime persone e che il successo e l’attrattività di alcune zone siano stati in parte costruiti con poca considerazione e sulle spalle di chi, con le proprie attività lavorative e di studio, garantisce giorno dopo giorno che Milano sia quella che conosciamo.

I processi di cambiamento della città devono essere progettati avendo sempre come guida l’interesse collettivo, non il profitto di grandi fondi di investimento, il che non significa rifiutare in toto capitali privati, ma imporre linee di indirizzo molto chiare. Il diritto a un alloggio dignitoso, ad esempio, non può essere lasciato nelle mani del mercato: con migliaia di persone a rischio sfratto nei prossimi mesi servono misure molto più incisive e una forte volontà politica.

A Milano c’è una diffusa necessità di spazi pubblici e di verde e con la crisi climatica che bussa quotidianamente alle nostre porte serve ripensare il territorio urbano come un prezioso bene comune, abbandonando le logiche che ci hanno fin qui portato ad accontentarci di piccoli interventi frutto delle concessioni derivanti da trasformazioni urbanistiche fortemente invasive.

Credo che la pandemia abbia fatto luce sull’insostenibilità del cosiddetto modello Milano, dal punto di vista sociale e ambientale. Se da un lato c’è chi vorrebbe proseguire come se nulla fosse, dall’altro in questi mesi sono spuntate corsie ciclabili, sicuramente da estendere, non si sono fermate le battaglie per difendere spazi verdi e diritto alla casa, sono cresciute esperienze di mutualismo e di presidi sanitari diffusi, spesso partendo da realtà sociali ancora oggi sotto minaccia di sgombero, ed è per provare a dare forza a questi cambiamenti necessari che metto a disposizione il mio tempo e le mie energie.

Sono molto legato alla mia città e penso che servano coraggio e radicalità per portare alla luce tutta la sua bellezza, che spesso rimane inespressa o nascosta.

“Per me la politica È: io e altri insieme, per influire, fosse pure per un grammo, sulle vicende umane. Fuori di questo agire collettivo non saprei fare politica” PIETRO INGRAO

Biografia

Giacomo Negri, 32 anni, sposato con Valeria da quattro anni e papà di Giorgio e Camilla, maturità classica al liceo Carducci nel 2007 e laurea magistrale in matematica in Bicocca nel 2013, dopo un semestre Erasmus a Madrid. Suono la batteria e adoro la musica, soprattutto rock, jazz e classica. Leggere e viaggiare con lo zaino in spalla senza un piano preciso sono le cose che preferisco fare quando ho tempo (e soldi).

Ho lavorato per meno di un anno per una società di consulenza, dalla quale mi sono licenziato per andare a insegnare alle superiori matematica e fisica: un mestiere che amo e che finalmente, dopo sette anni di precariato e un concorso vinto lo scorso anno, esercito da docente di ruolo.

Ho cominciato a fare politica nei comitati per Pisapia, nel 2011. Nel 2013 mi sono iscritto al PD, uscendone poi nella primavera 2015, in dissenso con le scelte nazionali. Ho aderito immediatamente a Possibile, di cui sono stato uno fino a due anni fa uno dei portavoce milanesi.

Sono stato scout nell’Agesci, nel Milano 20, dal 1995 al 2010, pur essendo ateo, arrivando a fare anche il capo, convinto che avessi molto da restituire a una comunità che mi aveva accolto e aiutato a crescere.

Ho svolto numerose attività di volontariato, tra cui le più significative sono state in Albania, con bambini di strada, in Sicilia, a lavorare in un bene confiscato alla mafia, in Ghana, dove ho insegnato in una scuola rurale, e ad Atene, Ventimiglia e Samo, in contesti differenti ma sempre riconducibili alle persone richiedenti asilo e alla loro libertà di movimento negata.

Sono socio Arci e di Medici Senza Frontiere.

Credo fortemente nella responsabilità individuale e nell’importanza che possono rivestire le scelte di ciascuno di noi, conscio del fatto che solo uniti riusciremo a cambiare questo mondo. Potresti dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico.

