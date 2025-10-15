Lombardia, al via il bando ‘Ri.Circo.Lo’ per le pmi del settore alimentare

A partire da mercoledì 15 ottobre è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando ‘Ri.Circo.Lo’, con cui la Regione Lombardia punta a supportare le imprese del settore alimentare nell’adozione di modelli produttivi incentrati sull’economia circolare. Gli obiettivi sono ridurre gli sprechi e dare una seconda vita agli scarti

A partire da mercoledì 15 ottobre è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando ‘Ri.Circo.Lo’, con cui la Regione Lombardia punta a supportare le imprese del settore alimentare nell’adozione di modelli produttivi incentrati sull’economia circolare. Gli obiettivi sono ridurre gli sprechi e dare una seconda vita agli scarti.

L’iniziativa, che può contare su una dotazione finanziaria di 2,3 milioni di euro, mette a disposizione delle pmi (comprese le startup) risorse per la realizzazione di progetti mirati lungo tutto la filiera alimentare. Nello specifico il bando punta ad agire in due direzioni: da un lato, modificare i processi industriali, commerciali e di consumo in ottica green per ridurre gli sprechi, prevenendo così la formazione di rifiuti alimentari; dall’altro, realizzare azioni mirate per incrementare il riutilizzo degli scarti prodotti.

Obiettivi in linea con le indicazioni del ‘Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti’ e con quelle emerse dal tavolo ‘spreco alimentare’ dell’Osservatorio regionale per il clima, l’economia circolare e la transizione ecologica.

“Incentiviamo le imprese e le startup a realizzare progetti che valorizzino il riuso, il riciclo e la riduzione degli sprechi – dice l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione – È un modello virtuoso che genera benefici ambientali, economici e sociali. La nostra regione eccelle in quest’ambito, rappresentando un modello di riferimento a livello nazionale e internazionale”.