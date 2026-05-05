Milano, il 7 maggio evento su Hub Aiuto Alimentare al Politecnico

Il Politecnico di Milano Campus Bovisa ospita un evento dedicato agli Hub Aiuto Alimentare nell'ambito della Milano Civil Week 2026: l'appuntamento è previsto per il 7 maggio dalle 9 alle 13. Un dialogo tra istituzioni, terzo settore, università, imprese e cittadini per contrastare la povertà alimentare e le diseguaglianze nella città di Milano

La School of Management del Politecnico di Milano partecipa alla Milano Civil Week 2026, iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva e solidale giunta all’ottava edizione, con un evento dedicato agli Hub Aiuto Alimentare: si tratta di un dialogo tra istituzioni, terzo settore, università, imprese e cittadini per contrastare la povertà alimentare e le diseguaglianze nella città di Milano, prevista per il 7 maggio dalle 9 alle 13.

Le città sono sempre più esposte a fenomeni di insicurezza alimentare e, al contempo, alla gestione di rilevanti eccedenze di cibo. Nell’ambito della Food Policy, il Comune di Milano ha sviluppato una rete di hub territoriali che integrano il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari con servizi di supporto e inclusione sociale per persone in condizioni di vulnerabilità.

A tal riguardo, l’evento intende presentare l’evoluzione del progetto Hub Aiuto Alimentare di Milano, articolato in otto hub territoriali che offrono assistenza alimentare attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, affiancati da servizi di accompagnamento rivolti a persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità.

L’iniziativa si propone di approfondire il funzionamento e le reti di collaborazione su cui si fonda il progetto, che coinvolgono l’amministrazione pubblica, organizzazioni del Terzo Settore, imprese, università e comunità locali. L’incontro mira in particolare a favorire il confronto tra i diversi attori, valorizzare le pratiche sviluppate e rafforzare il coinvolgimento di imprese, cittadini e altre organizzazioni all’interno della rete.

Durante l’evento saranno inoltre presenti spazi espositivi dedicati alle organizzazioni partecipanti, con l’obiettivo di illustrare le attività degli hub e promuovere opportunità di partecipazione attiva, tra cui volontariato, donazioni e altre forme di collaborazione rivolte a cittadini e stakeholder.

Il programma dell’evento sugli Hub Aiuto Alimentare

Dalle 9 alle 9:30 è prevista la registrazione dei partecipanti, poi si passa alla presentazione del progetto dalle 9:30 alle 9:45 con Raffaella Cagliano, direttrice del Dipartimento di Ingegneria gestionale e responsabile scientifica del Food Sustainability Lab del Politecnico di Milano. Tra le 9:45 e le 10 Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano parlerà dell’evoluzione della rete Hub Aiuto Alimentare.

Si passerà poi alle esperienze degli Hub milanesi tra le 10 e le 11 con gli interventi di Marcello Cosentino, rappresentante degli Hub di prima attivazione Isola, Lambrate, Gallaratese e Centro, Federico Pirola, Francesca Federici e Luca Rossetti, referenti degli Hub di più recente attivazione come Selinunte, Cuccagna e Loreto, Luigi Vendola, referente di Hub Foody.

Tra le 11 e le 11:40 ci sarà poi il contributo del settore privato con Angela Melodia, Senior Manager Innovation and Development Fondazione Snam, Ilaria Cattaneo, Direzione Assicurazione Qualità Esselunga, ed Ettore Terribili, assistente Soci di Zona Coop Lombardia. Sarà poi riservato uno spazio per domande e conclusioni dalle 11:40 alle 12, riservato a Giulia Bartezzaghi, direttrice del Food Sustainability Lab del Politecnico di Milano, mentre tra le 12 e le 13 sarà la volta degli stand informativi. È possibile registrarsi qui.