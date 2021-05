Mobilità casa-lavoro, un questionario online per trovare soluzioni a inquinamento e calore urbano

La survey si sviluppa nell'ambito del progetto Ccm Climactions, finanziato dal Ministero della Salute, ed è rivolta ai cittadini per raccoglie informazioni in merito alle modalità di pendolarismo casa-lavoro. Scopo ultimo del progetto è identificare strategie e interventi di mobilità sostenibile utili a mitigare l’isola di calore urbano e l’inquinamento atmosferico

Nell’ambito del progetto Ccm Climactions (azioni per favorire interventi urbani per la promozione della salute), finanziato dal Ministero della Salute, è stato pubblicato on line un questionario rivolto ai cittadini per raccoglie informazioni in merito alle modalità di pendolarismo casa-lavoro.

L’obiettivo è quello di descrivere preferenze, costi, tempo impiegato, km percorsi, risparmio complessivo anche in termini di emissioni di CO 2 per le diverse modalità di spostamento dei lavoratori in città. Scopo ultimo del progetto Ccm Climactions è identificare strategie e interventi di mobilità sostenibile utili a mitigare l’isola di calore urbano e l’inquinamento atmosferico, che hanno un forte impatto sia sull’ambiente che sulla salute.

Il questionario è anonimo e può essere diffuso anche tra i più giovani, i veri protagonisti del cambiamento della mobilità sostenibile. La compilazione richiede 7-8 minuti.



Partecipa al questionario

CLIMACTIONS è un progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute coordinato dal DEPLAZIO a cui aderiscono l’Istituto Superiore di Sanità; l’Università degli Studi Roma Tre- Facoltà di Architettura; Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASLTO3; Regione Liguria; S.S.R. Emilia Romagna; Ares Puglia; Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica- CNR; Regione Sicilia.

Attività del progetto:

-Caratterizzazione del contesto ambientale (inquinamento, temperature/isola di calore urbano, aree verdi) e socio-economico delle città in studio e stime del rischio

-Definizione di scenari di mitigazione UHI in ambito urbanistico (albedo/aree verdi) e viabilità (mobilità sostenibile) basati su casi studio e indagini ad hoc (survey mobilità casa-lavoro) e una revisione della letteratura

-Health Impact Assessment (HIA) per stimare i benefici di salute considerando i diversi scenari di mitigazione

-Formazione e comunicazione: corso FAD sulla piattaforma EDUISS accreditato ECM e predisposizione materiale informativo per la popolazione e la sanità pubblica.

Sono in corso casi studio di mitigazione attraverso “nature based solutions” (aree verdi) a Genova e Palermo. Un approfondimento sul tema della vulnerabilità sociale sarà effettuato grazie alla collaborazione con la rete degli Studi longitudinali metropolitani in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e ASL TO3.