Roma, Ama il tuo quartiere torna il 22 e il 23 febbraio con le raccolte straordinarie rifiuti ingombranti e RAEE

Sabato 22 e domenica 23 febbraio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa settimana sono coinvolti i Municipi II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Di seguito le postazioni di raccolta previste in ciascun Municipio e attive dalle ore 8 alle 12.30.

Municipio II – 23 febbraio

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo e Piazzale Ankara (area parcheggio): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio IV – 22 febbraio

Via Attilio Benigni (area parcheggio in fondo): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.

Municipio IV – 23 febbraio

via Cesare Spellanzon (area parcheggio mercato) e via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio V – 23 febbraio

Vvia dell’Incoronata: legno, Metalli, Ingombranti, RAEE.

Municipio VI – 23 febbraio

via Ambrogio Necchi e via Casilina (parcheggio metro Giardinetti): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio VIII – 23 febbraio

via Benedetto Croce: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio IX – 22 febbraio

Trigoria – via Guglielmo Guasta – (area Parcheggio): legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio X – 23 febbraio

via Erminio Macario: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XI – 22 febbraio

Ponte Galeria (parcheggio stazione): legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio XII – 23 febbraio

piazza San Giovanni di Dio (area mercato) e via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81): oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XIII – 22 febbraio

via Vezio Crisafulli: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Municipio XIV – 23 febbraio

via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi: oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

via Ruggero Orlando: legno, metallo, ingombranti, RAEE.

Municipio XV – 22 febbraio

via Pedrengo: oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature.