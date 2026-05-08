Roma, rifiuti ingombranti: 9-10 maggio torna “AMA il tuo quartiere”

Il weekend del 9 e 10 maggio a Roma torna “AMA il tuo quartiere – Giornate del Riciclo“, la campagna di sensibilizzazione ambientale che si occupa della raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici e di legno. L’iniziativa è organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio Rai. Per il weekend saranno allestiti complessivamente 15 punti di raccolta straordinari in 13 municipi della capitale.
I municipi coinvolti sono I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Sabato mattina saranno allestite sei postazioni nei municipi II, V, VII, VIII, X e XV, mentre domenica i municipi I, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII e XIV saranno coinvolti con il posizionamento di nove ulteriori eco-stazioni. Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, Raee, abiti usati, prodotti tessili e accessori di abbigliamento. Nelle postazioni installate di sabato sarà anche possibile conferire sfalci e potature.
AMA il tuo quartiere municipio per municipio
I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12:30. I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento e avviati alle rispettive filiere di recupero e riciclo. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Per informazioni sulla campagna AMA il tuo quartiere, sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili si può consultare il sito di AMA, l’app AMA Roma, il canale WhatsApp Ama e la pagina Instagram @amaspaofficial. Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun municipio:
Municipio I
- 10 maggio
Viale delle Terme di Traiano
Legno, metalli, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori
Municipio II
- 9 maggio
Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo
Legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
Municipio IV
- 10 maggio
Via Spellanzon
Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori
Municipio V
- 9 maggio
Viale della Primavera 300
Legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
- 10 maggio
Via Tovaglieri
Legno, metalli, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori
Municipio VI
- 10 maggio
Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti)
Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori
Municipio VII
- 9 maggio
Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)
Legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
- 10 maggio
Via Anzio
Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
Municipio VIII
- 9 maggio
Ponte Settimia Spizzichino (parcheggio lato Ostiense)
Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
Municipio X
- 9 maggio
Via Ruggero Panerai
Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
Municipio XI
- 10 maggio
Lungotevere Pietra Papa
Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori
Municipio XII
- 10 maggio
Piazza San Giovanni di Dio (area mercato)
Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori
Municipio XIII
- 10 maggio
Via Ponzone
Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori
Municipio XIV
- 10 maggio
Via Luisa Spagnoli angolo via Vivi Gioi
Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori
Municipio XV
- 9 maggio
Via Marino Dalmonte (Cesano)
Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori