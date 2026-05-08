Roma, rifiuti ingombranti: 9-10 maggio torna “AMA il tuo quartiere”

Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici e in legno organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Saranno 15 le postazioni a disposizione dei romani in 13 municipi

Il weekend del 9 e 10 maggio a Roma torna “AMA il tuo quartiere – Giornate del Riciclo“, la campagna di sensibilizzazione ambientale che si occupa della raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici e di legno. L’iniziativa è organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio Rai. Per il weekend saranno allestiti complessivamente 15 punti di raccolta straordinari in 13 municipi della capitale.

I municipi coinvolti sono I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Sabato mattina saranno allestite sei postazioni nei municipi II, V, VII, VIII, X e XV, mentre domenica i municipi I, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII e XIV saranno coinvolti con il posizionamento di nove ulteriori eco-stazioni. Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, Raee, abiti usati, prodotti tessili e accessori di abbigliamento. Nelle postazioni installate di sabato sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

AMA il tuo quartiere municipio per municipio

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12:30. I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento e avviati alle rispettive filiere di recupero e riciclo. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Per informazioni sulla campagna AMA il tuo quartiere, sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili si può consultare il sito di AMA, l’app AMA Roma, il canale WhatsApp Ama e la pagina Instagram @amaspaofficial. Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun municipio:

Municipio I

10 maggio

Viale delle Terme di Traiano

Legno, metalli, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori

Municipio II

9 maggio

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

Legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

Municipio IV

10 maggio

Via Spellanzon

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori

Municipio V

9 maggio

Viale della Primavera 300

Legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

10 maggio

Via Tovaglieri

Legno, metalli, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori

Municipio VI

10 maggio

Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori

Municipio VII

9 maggio

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

10 maggio

Via Anzio

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

Municipio VIII

9 maggio

Ponte Settimia Spizzichino (parcheggio lato Ostiense)

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

Municipio X

9 maggio

Via Ruggero Panerai

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

Municipio XI

10 maggio

Lungotevere Pietra Papa

Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori

Municipio XII

10 maggio

Piazza San Giovanni di Dio (area mercato)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori

Municipio XIII

10 maggio

Via Ponzone

Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori

Municipio XIV

10 maggio

Via Luisa Spagnoli angolo via Vivi Gioi

Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili, abiti usati e accessori

Municipio XV