Torino, il Forum Energia di Legambiente il 29 aprile

Mercoledì 29 aprile al Circolo dei Lettori di Torino si terrà una nuova edizione del Forum Energia organizzato da Legambiente Piemonte e Valle D'Aosta. Si parte alle 9:30 e sono previsti tre incontri specifici sul tema delle rinnovabili. Tra gli ospiti, la deputata Eleonora Evi

È previsto per mercoledì 29 aprile al Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino 9, Sala Musica) il “Forum Energia: verso la transizione energetica” organizzato da Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta con il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e dell’Università di Torino. Come nel 2025, l’evento sarà incentrato sul tema delle rinnovabili, con partenza alle 9:30. Tra gli ospiti, la deputata Eleonora Evi.

Il programma prevede, dopo l’introduzione a cura di Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta, tre incontri specifici: “rinnovabili e pace”, “rinnovabili come strumento democratico e di inclusione sociale” e “rinnovabili: dove va il Piemonte?”. Le conclusioni sono affidate al presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. Di seguito il programma completo del Forum Energia di Legambiente.