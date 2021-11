Bookcity: letteratura ambientale protagonista con Comieco

“Ambiente: è il momento di voltare pagina. La letteratura ambientale al tempo della transizione ecologica” è l’appuntamento promosso da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nell’ambito di Bookcity Milano 2021, previsto domenica 21 novembre 2021 alle ore 16 presso le Sale panoramiche del Castello Sforzesco.

Per sensibilizzare il grande pubblico di lettori sulla sempre più strategica tematica ambientale, l’evento vedrà la partecipazione di diversi esponenti del mondo ambientalista, della cultura, dell’editoria e della letteratura. Come dimostra la centralità dei temi della COP 26 nella cronaca recente e nell’attenzione mediatica e dei cittadini, del resto, l’ambiente e i cambiamenti climatici sono argomenti di stringente attualità e sono sempre più trattati anche dal mondo della letteratura tanto da costituire un vero e proprio filone narrativo che incontra sempre più successo. E proprio con l’obiettivo di sostenerne lo sviluppo, favorendone una maggiore diffusione in Italia, Comieco, nel corso nel 2021, ha organizzato la prima edizione del Premio Demetra, riconoscimento dedicato alle opere ambientali.

Ad aprire i lavori sarà Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco, mentre alla discussione parteciperanno Antonio Massarutto, economista e scrittore, Ermete Realacci, Presidente onorario Legambiente e Presidente Fondazione Symbola e Antonio Riccardi, Direttore editoriale di Aboca Edizioni. Lo scrittore Andrea Kerbaker coordinerà i lavori.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione: https://bookcitymilano.it/eventi/2021/letteratura-rinnovabile