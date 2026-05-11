Green Jobs, formati 75 giovani di Puglia e Basilicata su economia circolare

Si è chiuso a Bari il corso di alta formazione promosso da Conai e dall'Università degli Studi Aldo Moro e inserito nel progetto “Conai Green Jobs”: al centro, competenze ambientali e collegamento diretto con le imprese per favorire nuove opportunità di inserimento professionale. L'iniziativa ha formato 75 giovani laureati provenienti da Puglia e Basilicata e ha visto il coinvolgimento diretto di alcune realtà industriali che rappresentano esempi virtuosi di economia circolare applicata

Si è conclusa presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la seconda edizione del corso di alta formazione “Gestione dei rifiuti nell’economia circolare”, promosso da Conai in collaborazione con l’ateneo, Reteambiente e Randstad Italia. L’iniziativa, inserita nel progetto “Conai Green Jobs” avviato nel 2019, ha coinvolto 75 giovani laureati provenienti da Puglia e Basilicata con l’obiettivo di sviluppare competenze specialistiche nel settore della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, favorendo nuove opportunità di inserimento professionale.

A completamento delle attività, nei giorni precedenti si è svolta una visita tecnica presso Vetrerie Meridionali a Castellana Grotte, guidata dal direttore dello stabilimento Leonardo Spinelli, alla presenza anche dell’onorevole Patty L’Abbate: “Rafforzare l’intera filiera del riciclo significa creare valore ambientale, economico e occupazionale per il territorio e per il Paese”, ha commentato Spinelli.

La chiusura dei Green Jobs di Bari

La giornata conclusiva, svoltasi nell’Aula Magna dell’Ateneo, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui il delegato alla Sostenibilità Francesco Gentile, l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari Elda Perlino, il direttore del Dipartimento Jonico Paolo Pardolesi, la referente delle attività educative Chiara Morbidini di Conai e il coordinatore scientifico del corso Bruno Notarnicola. Presenti anche Giuseppe Dalena, presidente di Selectika, e Marianna Carluccio di Randstad Italia.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti, al termine di un percorso formativo articolato in 26 moduli didattici. A rendere ancora più concreto il percorso formativo è stato il coinvolgimento diretto di alcune aziende simbolo della filiera del riciclo: Sud Gas per la selezione di carta e cartone, Laminazione Sottile per il riciclo del packaging in alluminio, Selektica per la valorizzazione delle plastiche e Vetrerie Meridionali per il recupero del vetro. Si tratta di realtà industriali che rappresentano esempi virtuosi di economia circolare applicata.