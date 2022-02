La Carovana Salvacibo di Milano sul tg regionale della Lombardia

Il progetto è partito nell’aprile 2020 – su iniziativa di Eco dalle Città – per far fronte alla crescente emergenza alimentare dovuta all’insorgere della pandemia Covid, intercettando le eccedenze ortofrutticole dell’ortomercato di Milano. Venerdì 4 febbraio il tg regionale della Lombardia gli ha dedicato un servizio

La Carovana Salvacibo si mette in moto nell’aprile 2020 – su iniziativa di Eco dalle Città – per far fronte alla crescente emergenza alimentare dovuta all’insorgere della pandemia Covid intercettando le eccedenze ortofrutticole dell’ortomercato di Milano. Eco dalle Città si occupa della logistica con i grossisti che donano frutta e verdura ancora in buono stato (ma magari difficilmente vendibile) e coordina l’andirivieni delle associazioni dei gruppi e delle parrocchie che vengono con loro auto e furgoni. La successiva distribuzione del cibo recuperato cambia a seconda dell’associazione e del quartiere che si aggrega alla Carovana. Venerdì 4 febbraio il tg regionale della Lombardia ha dedicato un servizio al progetto.